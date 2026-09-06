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Мошенники маскируются под энергосбыт. Россиян предупреждают о новой схеме обмана

Мошенники маскируются под энергосбыт. Россиян предупреждают о новой схеме обмана

Злоумышленники выманивают коды через "Госуслуги", а затем требуют перевести деньги на "безопасный" счет Мошенники выманивают у россиян деньги и персональные данные, маскируясь под сотрудников энергосбытовых компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова.

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