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Посол РФ: сотрудничество с КНДР будет укрепляться в науке и медицине

Посол РФ: сотрудничество с КНДР будет укрепляться в науке и медицине

ТАСС/AP Отношения России и Северной Кореи в настоящее время проходят через период бурного оживления, и в ближайшее время сотрудничество между странами будет усиленно развиваться, в том числе, в научном и медицинском ключе.

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