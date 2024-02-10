Посол РФ: сотрудничество с КНДР будет укрепляться в науке и медицине

ТАСС/AP Отношения России и Северной Кореи в настоящее время проходят через период бурного оживления, и в ближайшее время сотрудничество между странами будет усиленно развиваться, в том числе, в научном и медицинском ключе.
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