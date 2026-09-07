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Резервы России за август выросли до 769 млрд долларов

Резервы России за август выросли до 769 млрд долларов

За август золотовалютные резервы России увеличились на 48,674 млрд долларов, достигнув 769,022 млрд долларов.

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