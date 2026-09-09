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Царьград

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После 3-х дней молчания Россия ударила. Но есть ещё более интересное - мы копим ракеты. Для чего?

После 3-х дней молчания Россия ударила. Но есть ещё более интересное - мы копим ракеты. Для чего?

Кремль проявил жест доброй воли в связи с приездом спецпосланников президента США в Киев - на протяжении 3-дней в украинской столице было тихо и спокойно.

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