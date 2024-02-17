Ростислав Ищенко: Украина стала разочарованием для США. История провала идеального плана

Известно, что у США, как у «мистера Фикса» из мультфильма «За 80 дней вокруг света», всегда есть не один, а целых три плана.
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