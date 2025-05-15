Центробанк впервые добавил биткоин в обзор финрынка: что показал отчет

МОСКВА, 15 мая, ФедералПресс. Банк России указал Bitcoin среди других инструментов финансового рынка в графике их доходностей в «Обзоре рисков финансовых рынков» (первым на это обратил внимание телеграм-канал «Небаффет»).
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