Веселье в Красном море только начинается. Россия вступает в союз с хуситами и Хезболлой.

Александр Шутов

Давно нужно было России завести дружбу с этими людьми, им все равно, чье судно, идет на их стану, и бац и оно идет ко дну, вот это новость и она отличная, зашел авианосец США, бац и он пойдет на дно, а такие вещи России просто на руку