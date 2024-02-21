Веселье в Красном море только начинается. Россия вступает в союз с хуситами и Хезболлой.

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Ниже вырезка из статьи Foreign Affairs (американское издание на контракте у Правительства США): "С недавнего времени Москва начала дипломатически защищать Исламскую Республику Иран и увеличивать свои инвестиции в иранскую экономику.

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Комментарии
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Александр Шутов
Давно нужно было России завести дружбу с этими людьми, им все равно, чье судно, идет на их стану, и бац и оно идет ко дну, вот это новость и она отличная, зашел авианосец США, бац и он пойдет на дно, а такие вещи России просто на руку
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22 час.
Гарий Щерба
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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13 час.
а
айрат
Хуситы наши ребята! Работайте братья! Успехов Вам! Уничтожайте этих шайтанов-англожидов! Аллах акбар!
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11 час.

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