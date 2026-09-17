В Калужской области увеличен лимит переработок до 240 часов

Годовой лимит переработок для отдельных сотрудников увеличен до 240 часов, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением.
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