Канцлер Германии после разговора с Трампом пообещал продолжить усиление давления на Россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети X после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заверил, что Европа продолжит оказывать помощь Украине и усилит давление на Россию для завершения конфликта.
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