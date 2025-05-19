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Канцлер Германии после разговора с Трампом пообещал продолжить усиление давления на Россию

Канцлер Германии после разговора с Трампом пообещал продолжить усиление давления на Россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети X после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заверил, что Европа продолжит оказывать помощь Украине и усилит давление на Россию для завершения конфликта.

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