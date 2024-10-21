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Смоленская Газета

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Патриарх Кирилл на встрече с губернатором Василием Анохиным и митрополитом Исидором вспоминал о служении в Смоленске

Патриарх Кирилл на встрече с губернатором Василием Анохиным и митрополитом Исидором вспоминал о служении в Смоленске

20 октября, после Божественной литургии в Успенском соборе Смоленска, в Смоленском епархиальном управлении состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Смоленской области Василием Анохиным и главой Смоленской митрополии митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором.

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