Патриарх Кирилл на встрече с губернатором Василием Анохиным и митрополитом Исидором вспоминал о служении в Смоленске

20 октября, после Божественной литургии в Успенском соборе Смоленска, в Смоленском епархиальном управлении состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Смоленской области Василием Анохиным и главой Смоленской митрополии митрополитом Смоленским и Дорогобужским Исидором.