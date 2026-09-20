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Эллен Бёрстин, 93-летняя легенда Голливуда: «Я занята сейчас как никогда в жизни»

Эллен Бёрстин, 93-летняя легенда Голливуда: «Я занята сейчас как никогда в жизни»

Обладательница «Оскара» рассказала о востребованности в зрелом возрасте, детских травмах, побеге от тяжелых браков и о том, почему отказывается от пластики.

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