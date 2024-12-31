Путин поручил обеспечить переход к модели роста с низкой инфляцией

ТАСС/Семен Лиходеев Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку в 2025 году обеспечить переход к модели сбалансированного роста с сохранением низкого уровня безработицы и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне в российской экономике.
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