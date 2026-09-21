Реальный рост нового памятника Юрию Лужкову в Москве превышает 3 метра

Сегодня в Москве установили памятник бывшему мэру столицы Юрию Лужкову. Реальный рост бронзового монумента — три метра 60 сантиметров, об этом рассказал скульптор Салават Щербаков во время пресс-подхода, организованного при поддержке «Мосинформ».
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