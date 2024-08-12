Ученые знают, как сделать Марс пригодным для жизни людей

Колонизация Марса перестает быть сущей фантастикой на фоне технологических достижений современности. Земле по силам отправить транспорты на Красную планету с тем, чтобы прибывшие на них люди образовали первые поселения на этой планете.
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