Политика как он...
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Политика как она есть

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Небензя раскритиковал доклад генсека ООН «О защите гражданских лиц в условиях конфликта»

Небензя раскритиковал доклад генсека ООН «О защите гражданских лиц в условиях конфликта»

Откровенная ложь и попытка ввести в заблуждение Совбез ООН — так наш постпред при организации Василий Небензя охарактеризовал доклад генсекретаря «О защите гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта».

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