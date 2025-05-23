Небензя раскритиковал доклад генсека ООН «О защите гражданских лиц в условиях конфликта»

Откровенная ложь и попытка ввести в заблуждение Совбез ООН — так наш постпред при организации Василий Небензя охарактеризовал доклад генсекретаря «О защите гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта».
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