India TV: фрукт помело снизит холестерин и укрепит иммунитет

Тропический помело давно популярен среди приверженцев здорового образа жизни. Королем цитрусовых его назвали вполне заслуженно — фрукт отличается внушительными размерами и не менее впечатляющими целебными свойствами.
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