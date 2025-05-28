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Маск разочаровался в большом и красивом законопроекте Трампа

Маск разочаровался в большом и красивом законопроекте Трампа

Американский предприниматель и куратор Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск разочаровался из-за поддержки президентом США Дональдом Трампом республиканского проекта, увеличивающего дефицит национального бюджета.

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