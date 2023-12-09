Ударные вертолеты и истребители Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще появляться в небе над Артемовском (украинское название — Бахмут), однако эффективность их боевой работы является невысокой — огонь ведут неприцельный с предельной дистанции.
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