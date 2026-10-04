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Крымская газета

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Кто спит 10 тысяч раз в сутки и какие птицы стрекочут крыльями, как сверчки: рубрика интересных фактов

Кто спит 10 тысяч раз в сутки и какие птицы стрекочут крыльями, как сверчки: рубрика интересных фактов

Какое сооружение на Родосе было выше Колосса? При осаде города Родоса царь Деметрий Полиоркет применил элеполис – гигантскую осадную башню, которую перемещали 3 400 солдат.

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