«Рейнджерс» вошли в зону плей-офф на Востоке с 77 очками в 74 играх. «Монреаль» и «Коламбус» отстают на 2 балла при 2 играх в запасе

Клуб из Нью-Йорка разгромил «Сан-Хосе» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 77 очков в 74 играх и завершила день в зоне плей-офф на Востоке – на 2-м месте wild card.