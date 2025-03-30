«Рейнджерс» вошли в зону плей-офф на Востоке с 77 очками в 74 играх. «Монреаль» и «Коламбус» отстают на 2 балла при 2 играх в запасе

Клуб из Нью-Йорка разгромил «Сан-Хосе» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 77 очков в 74 играх и завершила день в зоне плей-офф на Востоке – на 2-м месте wild card.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии