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В Израиле обнаружены два шакала с бешенством

В Израиле обнаружены два шакала с бешенством

Министерство здравоохранения сообщает, что сегодня, 5 октября 2026 года, поступила информация о двух шакалах, у которых подтверждено бешенство: один случай датирован 1 октября 2026 года, второй — … .

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