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Царьград

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Познакомьтесь – свободный демократический мир: Переселенцу очень дорого "разбили" мечту о США

Познакомьтесь – свободный демократический мир: Переселенцу очень дорого "разбили" мечту о США

Переселенцу из России "развили" мечту о свободных Соединённых Штатах. Мужчина, уехавший жить в Америку, рассказал, как 15 суток просидел в полиции.

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