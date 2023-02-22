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Власти Новосибирска собираются продлить улицу Фрунзе до Волочаевской

Власти Новосибирска собираются продлить улицу Фрунзе до Волочаевской

Улица Фрунзе станет длиннее. Представители комиссии, отвечающие за рассмотрения предложения, одобрили задумку по нескольким причинам.

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