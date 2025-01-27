Зарплаты молодых специалистов выросли до 70 тысяч рублей

В России увеличилось число вакансий для студентов и выпускников. Как сообщает «Комсомольская правда», за два года спрос на молодых специалистов вырос на 57%, а средняя зарплата для них в прошлом году достигла 70 тысяч рублей в месяц.
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