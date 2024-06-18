Подробности! Огонь в Азове: пожарный поезд и пробы воздуха

В тушении участвуют пожарный поезд, 208 человек и 39 единиц специальной техники. Губернатор региона Василий Голубев добавил, что лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии