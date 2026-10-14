При столкновении с Россией, натовцам ни в коем случае нельзя вступать в навязанную войну на истощение с русскими.
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Вот лабусы! Вас и так немного...
"...война с русскими будет на уничтожение..." Совершенно верно! На уничтожение западных фашистов. Причём, в случае западной агрессии, первыми будут уничтожены именно проебалты, финны и польша! В силу того, что они располагаются ближе всего, и подлетное время российских ракет до них минимально. Микробритания, германия, франция - чуть позже, но не намного.