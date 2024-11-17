Студент колледжа зарезал насмерть восемь человек после провала на экзаменах

Студент убил восьмерых в результате массовой поножовщины в Китае после провала на экзаменах. Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press По словам полиции, 21-летний бывший студент совершил нападение на профессиональное училище в восточной китайской провинции после провала на экзаменах и недовольства низкой оплатой стажировки, пишет The Guardian.
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