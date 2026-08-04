Краснодар перекроет улицу Гоголя на 8 часов из-за торжества

В Краснодаре 5 августа будет временно ограничено движение транспорта на участке улицы имени Гоголя. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, данные изменения связаны с проведением краевого торжественного мероприятия.
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