Шойгу: найдено решение по легким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72

Как сообщил во время визита на предприятие ПАО «Ил» — «Авиастар» в Ульяновске с проверкой выполнения гособоронзаказа министр обороны России Сергей Шойгу, решение по легким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72 найдено.
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