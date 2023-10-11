Шойгу: найдено решение по легким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72

Как сообщил во время визита на предприятие ПАО «Ил» — «Авиастар» в Ульяновске с проверкой выполнения гособоронзаказа министр обороны России Сергей Шойгу, решение по легким транспортным самолетам на замену Ан-26 и Ан-72 найдено.