Координатор подполья Лебедев: ВС РФ поразили штаб теробороны в Сумской области

Штаб войск территориальной обороны Сумской области попал под удар российской армии. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на товарищей из сумского подполья.
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