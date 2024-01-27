Экс-разведчик Инкстер: MI6 не хватает знаний для предотвращения угроз из КНР

Разведка Великобритании не в состоянии справиться со скрытыми угрозами, которые исходят со стороны КНР в связи с нехваткой специалистов, обладающих знаниями в китайском языке и культуре данного государства.
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