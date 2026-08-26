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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хартли о Радулове и Сурине: «Называю их отцом и сыном. Егор – зверь, но еще ребенок в теле взрослого. Ему просто нужно лучше изучить игру»

Бывший главный тренер « Локомотива » Боб Хартли поделился мнением о связке 40-летнего Александра Радулова с 20-летним Егором Суриным .

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