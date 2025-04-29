Косачев рассказал о готовности к возобновлению диалога с Европарламентом

В Совете Федерации готовы к возобновлению диалога с Европарламентом в случае инициативы со стороны ЕП, заявил «Известиям» заместитель председателя верхней палаты российского парламента Константин Косачев.
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