Microsoft достигает рекордных результатов. Доходы Xbox Game Pass выросли на целых 61% Micro...

Microsoft достигает рекордных результатов. Доходы Xbox Game Pass выросли на целых 61%Microsoft объявила о своих последних финансовых результатах, и нельзя отрицать, что у одной из крупнейших на данный момент корпорации в мире есть масса причин для радости, а сами геймеры все больше охотно доверяют бренду Xbox.