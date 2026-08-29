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Вэнс в годовщину терактов 11 сентября отправится в Нью-Йорк, Трамп - в Пентагон

Вэнс в годовщину терактов 11 сентября отправится в Нью-Йорк, Трамп - в Пентагон

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в 25-ю годовщину терактов 11 сентября посетит церемонию в Нью-Йорке, президент Дональд Трамп посетит Пентагон.

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