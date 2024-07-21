Кровавая драма: Минеев четырежды отправил Исмаилова в нокдаун и победил решением судей в бою по правилам бокса

Владимир Минеев не оставил шансов Магомеду Исмаилову в бою по правилам бокса. На протяжении всего поединка он, пользуясь преимуществом в длине рук, держал соперника на дистанции джебами и двойками, а также активно передвигался по рингу.
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