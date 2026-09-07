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Татар-информ

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Путин высоко оценил усилия Трампа по урегулированию украинского конфликта

Путин высоко оценил усилия Трампа по урегулированию украинского конфликта

Президент России Владимир Путин высоко оценивает усилия американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и признателен ему за стремление к мирному разрешению ситуации.

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