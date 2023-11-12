Магистр, чемпион, парашютист: история 28-летнего крымчанина, достигающего новых высот несмотря на ампутацию рук

Андрей Куликов – симпатичный парень двадцати восьми лет от роду. Спортивная осанка, аккуратная стильная стрижка, приветливая улыбка, джинсы – словом, обычный, уверенный в себе молодой человек, всю жизнь живущий в Джанкое.
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