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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маршанд получил травму после хита Беннетта в 3-м матче серии с «Флоридой»

Маршанд получил травму после хита Беннетта в 3-м матче серии с «Флоридой»

Капитан «Бостона» не вышел на третий период матча второго раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (2:6, 1-2 в серии).

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