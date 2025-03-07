В пещере горного короля: невероятные сооружения, построенные под землей

Пещеры и подземные туннели всегда интриговали человека своей загадочностью и таинственностью. Но в первую очередь, конечно, людей интересовала практическая сторона: как подземелья можно использовать себе во благо? Постоянно совершенствуя методики освоения подземных угодий, человечества за свою, в сущности, краткую историю существования, успело выстроить целые города, расположенные в недрах земли.