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В пещере горного короля: невероятные сооружения, построенные под землей

В пещере горного короля: невероятные сооружения, построенные под землей

Пещеры и подземные туннели всегда интриговали человека своей загадочностью и таинственностью. Но в первую очередь, конечно, людей интересовала практическая сторона: как подземелья можно использовать себе во благо? Постоянно совершенствуя методики освоения подземных угодий, человечества за свою, в сущности, краткую историю существования, успело выстроить целые города, расположенные в недрах земли.

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