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Новости для Фанов

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Анатомия эсид-джаза: как бас-гитара захватила танцполы девяностых

Анатомия эсид-джаза: как бас-гитара захватила танцполы девяностых

Есть звуки, которые не просто слышишь — их ощущаешь диафрагмой. Когда низкая частота проходит сквозь тело, заставляя грудную клетку резонировать в такт, разговоры о жанрах и стилях теряют смысл.

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