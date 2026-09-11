Анатомия эсид-джаза: как бас-гитара захватила танцполы девяностых

Есть звуки, которые не просто слышишь — их ощущаешь диафрагмой. Когда низкая частота проходит сквозь тело, заставляя грудную клетку резонировать в такт, разговоры о жанрах и стилях теряют смысл.
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