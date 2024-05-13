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В ДНР подорвали автомобиль астраханского депутата Дениса Харитонова

В ДНР подорвали автомобиль астраханского депутата Дениса Харитонова

Личный автомобиль депутата астраханской облдумы сгорел дотла, но ему самому удалось чудом спастись.На территории Донецкой Народной Республики взорван личный автомобиль астраханского депутата Дениса Харитонова, который тот использует для поездок в зону СВО.

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