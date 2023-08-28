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US Open. 1-й круг. Кудерметова сыграет с Перой, Андреева – с Гадеки, Рахимова – с Бенчич, Швентек встретится с Петерсон, Рыбакина – с Костюк

Мирра Андреева поборется с Оливией Гадеки. Действующая чемпионка Ига Швентек встретится с Ребеккой Петерсон, Елена Рыбакина – с Мартой Костюк.

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