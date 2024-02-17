Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 906 подписчиков

Ван И заявил, что Китай не будет молча наблюдать за ситуацией на Украине

Ван И заявил, что Китай не будет молча наблюдать за ситуацией на Украине

Власти КНР не намерены бездействовать на фоне усиливающегося украинского кризиса. Однако Пекин не будет использовать его в корыстных целях, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх