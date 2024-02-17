Ван И заявил, что Китай не будет молча наблюдать за ситуацией на Украине

Власти КНР не намерены бездействовать на фоне усиливающегося украинского кризиса. Однако Пекин не будет использовать его в корыстных целях, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
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