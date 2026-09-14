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Момент ДТП в Симферополе, где автобус протаранил машины, попал на видео

Момент ДТП в Симферополе, где автобус протаранил машины, попал на видео

Момент ДТП в Симферополе, где автобус с пассажирами протаранил машины и въехал в стену торгового центра, попал на видео.

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