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Семьям мобилизованных готовы помочь по всей России

Семьям мобилизованных готовы помочь по всей России

При поддержке «Народного фронта» перезапущена акция «Мы Вместе». Открылось 250 волонтерских штабов. Работает круглосуточная горячая линия и обновленный сайт, где можно и предложить и получить помощь — юридическую, психологическую, гуманитарную.

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