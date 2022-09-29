Семьям мобилизованных готовы помочь по всей России

При поддержке «Народного фронта» перезапущена акция «Мы Вместе». Открылось 250 волонтерских штабов. Работает круглосуточная горячая линия и обновленный сайт, где можно и предложить и получить помощь — юридическую, психологическую, гуманитарную.
При поддержке «Народного фронта» перезапущена акция «Мы Вместе». Открылось 250 волонтерских штабов. Работает круглосуточная горячая линия и обновленный сайт, где можно и предложить и получить помощь — юридическую, психологическую, гуманитарную.
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