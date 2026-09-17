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Пенсию в России повысят ряду категорий граждан с 1 октября 2026 года

Пенсию в России повысят ряду категорий граждан с 1 октября 2026 года

Кому повысят пению с 1 октября 2026 года зависит от ряда факторов. В этот месяц традиционно пересчитываются выплаты бывшим сотрудникам военных и силовых ведомств.

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