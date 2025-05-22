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Ошибка ценой в 200 тысяч: Юрист подсказал, что делать, если вас признали "мёртвым"

Ошибка ценой в 200 тысяч: Юрист подсказал, что делать, если вас признали "мёртвым"

"Умерший" петербуржец может отсудить более 200 тысяч рублей, считает юрист Соловьёв. "Два года назад вышло постановление пленума Верховного суда РФ, которое предписывает судам объективно подходить к компенсации морального вреда", - напомнил он.

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