Юлия Швакова поздравила рязанских бизнесменов с профессиональным праздником

«На вашем энтузиазме, креативности, профессионализме и смелости держится наша экономика. В постоянно меняющемся мире, в условиях жесткой конкуренции вы находите возможность реализовывать новые проекты и двигаться вперед», – написала Юлия Швакова.
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