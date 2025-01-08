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Русская весна

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Большой конвой из БТР, машин, багги и мотоциклов ушёл на фронт от ЛДПР (ФОТО)

Большой конвой из БТР, машин, багги и мотоциклов ушёл на фронт от ЛДПР (ФОТО)

Большой конвой из БТР, машин, багги и мотоциклов ушёл на фронт от ЛДПР. За последние дни года лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отправил из Владимирской области целый конвой из БТР, 23 автомобилей, 5 мотоциклов и багги для ребят на передовой, а Рождество и вовсе встретил в донецком Спасо-Преображенском кафедральном соборе с жителями и защитниками Донбасса, показав, что презирает и не боится киевских нацистов и их главарей.

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